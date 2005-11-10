Spalletti: "Kolo Muani deve reagire. Ha fatto bene, non l'ho tolto perché era il peggiore"

Nella Juventus che vince c'è un giocatore che non brilla e quello è Randal Kolo Muani. Luciano Spalletti ne ha parlato in conferenza stampa dopo il successo per 2-0 contro il Napoli: "Lui deve reagire a certi momenti che possono capitare. Secondo me ha giocato una buona partita e l'ho tolto per mettere uno fresco. In quel momento lì Zhegrova poteva giocare la sua partita perché eravamo cresciuti. Non l'ho tolto perché è stato il peggiore".

Spalletti è ancora sul carro di Kolo Muani

Il tecnico toscano prosegue difendendo il francese: "Potevo togliere anche uno dei 5 centrocampisti per mettere Sarr, ma non era in condizioni ottimali. Non sono preoccupato però devono rendersi conto che il primo passo e il coraggio di osare devono mettercelo da soli. Il pubblico quando paga può dire e fare quello che vuole, quindi va accettato il consenso e il dissenso. Ma se si dice che la Juve deve vincere il campionato qualcuno ci casca. Abbiamo tutta la squadra fuori, non possiamo fare niente. Se il pubblico ci dà il sostegno a noi ci dà una mano".

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