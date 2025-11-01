Maledizione dal dischetto per il Como: Morata sbaglia il 6° rigore consecutivo dei lariani in A

Statistica a dir poco curiosa, quella che riguarda - stavolta in negativo - il Como di mister Cesc Fabregas. Con il rigore fallito da Alvaro Morata questa sera al Maradona contro il Napoli, la squadra lariana ha sbagliato infatti il sesto rigore consecutivo in Serie A.

Una serie negativa che parte da lontano: due errori risalgono alla stagione 2002-2003, l’ultima del club lombardo nella massima serie prima del recente ritorno.

Dopo vent’anni, la maledizione dal dischetto è tornata a colpire: nella scorsa stagione sono stati Cutrone e Nico Paz a fallire dagli undici metri, e ora tocca a Morata, che contro il Napoli ha allungato la striscia nera a sei errori di fila.

L'analisi di mister Fabregas

Cesc Fabregas, allenatore del Como, commenta così ai microfoni di DAZN il pareggio a reti bianche col Napoli: "Sono contento fino a un certo punto, quando giochi così devi vincere ma abbiamo fatto un altro step in avanti contro una squadra molto forte che mi piace molto. Guardo tante partite del Napoli e non ho visto nessuna squadra pressarlo così, avevamo tanti giocatori di 20 anni in campo questo deve essere rimarcato. Alla gente piace parlare dei 100 milioni spesi, ma non ci sono molte squadre che fanno quello che facciamo noi con i giovani. E questa è una cosa che mi dà grande soddisfazione. Mi hanno emozionato, questa è la strada da seguire. Rigorista? Mi piace molto l'organizzazione, però sul rigorista ho vissuto tanti episodi personali e penso che lo debba tirare chi se la sente".