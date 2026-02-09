Live TMW Roma, Gasperini: "La difesa è la nostra forza. Zaragoza era ciò che mancava"

In questi minuti, Gian Piero Gasperini è atteso nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match tra la sua Roma e il Cagliari. Diretta testuale a cura di TMW.

Un'altra ottima prova della difesa. Ne ha mai avuta una così forte?

"Nei numeri non ne ho mai avuta così forte. Sicuramente è la forza di questa squadra fino a questo momento, motivo per cui se migliorassimo in avanti alzeremmo il livello. Se vedo le statistiche, vince chi fa più gol. Abbiamo comunque una buona media".

Un commento su Zaragoza?

"Ha le caratteristiche giuste per noi, non ne avevamo nel reparto offensivo: è pericoloso se ha spazio, salta l'uomo nello stretto. Dobbiamo conoscerlo meglio e portarlo a una migliore condizioni. Deve diventare un giocatore con continuità, non so se sarà possibile, ma averlo è importante".

Le prestazione di Ghilardi? La coppia in mediana verrà riproposta contro il Napoli?

"Ci godiamo questa partita, poi ci penseremo. Ghilardi è da un po' che fa bene, deve avere più continuità nei finali di gara, ma è anche giovane. Sta facendo bene, poteva osare anche un po' di più in impostazione, ma va bene. Cresce. Oggi ha fatto un'ottima gara Pisilli, ha recuperato tanti palloni, ha giocato con lucidità, qualità ed energia: corre per quarto".

Adesso si fa dura, siete pronti?

"Sì, siamo alla 24esima giornata e in poche gare non siamo stati all'altezza. A gennaio eravamo in grande emergenza, anche oggi avevamo assenze importanti. In alcune partite hanno esordito tanti giovani, oggi abbiamo fatto entrare Venturino e Arena. Speriamo che, recuperando qualche giocatore, potremmo arrivarci nel migliore dei modi: abbiamo fatto 10 gare in un mese, ci può stare steccare una partita. Oggi abbiamo giocato bene, con energia e forza".

Si aspettava questo Palestra?

"Sì, era un predestinato da subito. Ora giocando con continuità è cresciuto, a Bergamo ha esordito giovanissimo. Ha giocato in campionato a Bergamo, in Champions, anche con l'U23. Ora sta bruciando le tappe, ma lo sapevamo: è forte, tecnico, fisico, ha tutto. Oggi però ha incontrato un'altro bravo ragazzo: Wesley è un 2003 ed è nazionale brasiliano. Molto bello".

