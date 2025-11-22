Genoa, Malinovskyi: "De Rossi ha portato tanta energia e grande cura nei dettagli"

Nel pre partita di Cagliari-Genoa, ai canali di Dazn, ha parlato il centrocampista della formazione ospite Ruslan Malinovskyi. Queste le sue parole: "Veniamo da due buoni risultati e oggi siamo carichi, abbiamo lavorato bene con chi è rimasto per la sosta. Dobbiamo fare una partita forte".

De Rossi cosa vi sta portando?

"La prima cosa che ha portato è energia in allenamento, cura molto i dettagli e spiega bene cosa migliorare. E' passato poco tempo ma abbiamo una buona squadra, dobbiamo aiutarci e aiutare anche lui"