Genoa, Malinovskyi: "De Rossi ha portato tanta energia e grande cura nei dettagli"
Nel pre partita di Cagliari-Genoa, ai canali di Dazn, ha parlato il centrocampista della formazione ospite Ruslan Malinovskyi. Queste le sue parole: "Veniamo da due buoni risultati e oggi siamo carichi, abbiamo lavorato bene con chi è rimasto per la sosta. Dobbiamo fare una partita forte".
De Rossi cosa vi sta portando?
"La prima cosa che ha portato è energia in allenamento, cura molto i dettagli e spiega bene cosa migliorare. E' passato poco tempo ma abbiamo una buona squadra, dobbiamo aiutarci e aiutare anche lui"
