Rigore per il Genoa e la gara dell'Olimpico si riapre: 1-2 firmato Malinovskyi contro la Lazio
Si riapre subito la gara dell'Olimpico tra Lazio e Genoa. Il Grifone segna infatti l'1-2 grazie a un potentissimo calcio di rigore di Ruslan Malinovskyi al 67', assegnato dal signor Zufferli dopo un netto tocco di mano di Mario Gila in area. I rossoblù adesso tornano a crederci.
