Manchester United-Roma, le formazioni ufficiali: Vasquez in porta. Rodrigo Mora dal 1'
Lorenzo Di Benedetto
Tutto confermato in casa Roma per quel che riguarda il portiere che scenderà in campo nella sfida contro il Manchester United. Lo staff medico giallorosso ha provato a recuperare Gollini fino all'ultimo minuto ma il portiere ha dovuto dare forfait a causa di un problema alla schiena. Al suo posto giocherà Vasquez, mentre per il resto tutto confermato, con la difesa formata da Mancini, Balerdi e Hermoso, Rensch e Wesley sulle corsie laterali e la coppia di centrocampisti composta da De Roon e Cristante. Alle spalle di Malen spazio invece a Rodrigo Mora e Soule.
Dall'altra parte Carrick, che si gioca tanto del suo futuro, ha recupera Diallo e lo ha inserito nella formazione titolare, in attacco, insieme a Bruno Fernandes, Cunha e Mbuemo.
Le formazioni ufficiali di Manchester United-Roma
Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Diogo Dalot, Yoro, Maguire, Heaven; Mainoo, Baleba; Diallo, Bruno Fernandes, Cunha; Mbuemo. A disposizione: Darlow, Heaton, Mazraoui, De Ligt, Martinez, Mount, Zirkzee, Andrey Santos, Tielemans, Lacey, T. Fletcher, Amass. Allenatore: Michael Carrick.
Roma (3-4-2-1): Vasquez; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Pisilli, Wesley; Cristante, Soulé; Malen. A disposizione: De Marzi, Koulierakis, Ndicka, Castro, Molina, Pisilli, Di Nunzio, Lulli, Ghilardi. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
Indisponibili Manchester United: Dorgu, Rashford, Sesko, Shaw.
Indisponibili Roma: Koné, Pellegrini, Svilar, Gollini, Dybala.