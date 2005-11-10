Inter, Marotta sui rinnovi: "Con Calhanoglu ottimo rapporto, Dimarco allungherà ancora"

Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, prima della sfida di Champions League dei nerazzurri contro il Feyenoord ha fatto il punto sulla situazione legata ai rinnovi di contratto. A partire da Federico Dimarco, per il quale il club ha esercitato intanto l'opzione per il rinnovo di una stagione, prima di riparlarne per prolungare ulteriormente.

Può farci il punto sui rinnovi di Dimarco, Calhanoglu e Dimarco?

"Quello che stiamo vivendo all'Inter è la stessa atmosfera degli altri club, non siamo in situazione di ansia. L'unico giocatore in scadenza è Calhanoglu col quale abbiamo un ottimo rapporto. Federico è un interista doc, abbiamo esercitato questa clausola di allungamento di un anno concordato anche se sarebbe unilaterale da parte dell'Inter. Siamo d'accordo che nel corso dell'anno avremo modo di allungare il contratto perché lui ha manifestato la volontà di restare e noi vogliamo che resti. Il senso di appartenenza deve prevalere su altri valori".

Icardi si è proposto?

"Non so se sia proposto, a noi sicuramente no. E' un giocatore che ha dato molto all'inter, ma onestamente non rientra nei nostri piani così come quella di prendere una quinta punta. Il caso ha voluto che gli infortuni si siano verificati in attacco ma il lavoro di Chivu anche in questo reparto si è fatto sentire, non abbiamo problemi di gol perché in Italia siamo i più prolifici, in Europa un po' meno però Chivu è un allenatore moderno che sa valorizzare tutti i giocatori".