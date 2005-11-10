Manchester United, Carrick: "Roma squadra completa, dovremo dare il meglio per vincere"
autore
Paolo Lora Lamia
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 20:42Serie A
autore Paolo Lora Lamia
03.11.2026 20:42Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Il tecnico del Manchester United Michael Carrick ha parlato ai microfoni di Sky, prima della sfida contro la Roma valevole per la League Phase di Champions.
Cosa significa la sfida di stasera?
"Significa tanto, questa competizione è importante. Ho bei ricordi contro la Roma, erano una bellissima squadra e lo sono ancora".
La chiave della partita?
"Diverse cose. Dobbiamo fare una buona prestazione, loro giocano in modo molto intenso e pressano tanto. Squadra completa, dovremo dare il nostro meglio per vincere".
Altre notizie Serie A
Oggi
20:58 Serie A
Capello: "Ho detto a Mbappé: facile giocare contro la difesa del Barça". La sua risposta
20:49 Serie A
Inter, Marotta sui rinnovi: "Con Calhanoglu ottimo rapporto, Dimarco allungherà ancora"
20:45 Serie ATMW
TMWAlla fine ecco Vasquez: il terzo portiere diverso per la Roma nelle prime 4 giornate di Champions
20:44 Serie A
Il Galatasaray sfonda, lo Sporting strappa l'1-0: Champions League, i finali delle 18.45
20:42 Serie A
Manchester United, Carrick: "Roma squadra completa, dovremo dare il meglio per vincere"
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi