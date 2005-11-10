Manchester United, Carrick: "Roma squadra completa, dovremo dare il meglio per vincere"

Il tecnico del Manchester United Michael Carrick ha parlato ai microfoni di Sky, prima della sfida contro la Roma valevole per la League Phase di Champions.

Cosa significa la sfida di stasera?

"Significa tanto, questa competizione è importante. Ho bei ricordi contro la Roma, erano una bellissima squadra e lo sono ancora".

La chiave della partita?

"Diverse cose. Dobbiamo fare una buona prestazione, loro giocano in modo molto intenso e pressano tanto. Squadra completa, dovremo dare il nostro meglio per vincere".