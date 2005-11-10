Il Galatasaray sfonda, lo Sporting strappa l'1-0: Champions League, i finali delle 18.45
Yvonne Alessandro
Terminano qui gli anticipi giornalieri del quarto turno di Champions League (League Phase) iniziati alle 18.45. Il Galatasaray sfonda la porta dello Stoccarda con la doppietta del classe 2005 Alexey Batrakov, confermando il successo ottenuto due settimane fa contro il Lilla fuori casa. Cade invece lo Shakhtar a Londra - su campo neutro - contro uno Sporting Lisbona ancora scosso dal cambio in panchina. ma cinico grazie alla rete di Doumbia al 59': tre punti d'oro per i Leoni che si portano a quota 9 e momentaneamente al quinto posto nella classifica unica. Rui Borges è stato esonerato, per il momento resta in carica Fernandes ma è attesissimo l'arrivo di Paulo Fonseca.
I finali delle 18.45
Galatasaray - Stoccarda 2-0
12' Batrakov (G), 15' Batrakov (G)
Shakhtar Donetsk - Sporting Lisbona 0-1
59' Doumbia (S)