Spence promosso, Dimarco batti un colpo? I segnali che attende Chivu dall'Inter

Il Feyenoord, già giustiziere del Como di Fabregas nelle scorse settimane, si appresta ad ospitare un altro club italiano in Champions League: alle 21 la sfida contro l'Inter, al De Kuip. Chivu promuove Spence sulla fascia destra, dopo la buona prova dell'inglese in un derby amaro. Conferma dal primo minuto per lui dopo la sfida al Milan, ma anche seconda di fila da titolare in Champions.

Ma è dal lato opposto che ci si aspetta qualcosa di più: Dimarco, MVP della Serie A nella passata stagione, torna dal primo minuto ed è chiamato a scuotersi dopo un periodo decisamente anonimo. Rientra Pio Esposito, reduce da un virus che lo ha tenuto fuori combattimento con i rossoneri: in assenza di Lautaro tocca a lui e Thuram farsi carico delle sorti dei nerazzurri. A proposito di segnali: da Josep Martinez a Bisseck, Akanji e Carlos Augusto, in difesa avranno altre dosi di pressione per una squadra che ha subito fin qui troppi gol in questo inizio di stagione.

Le formazioni ufficiali di Feyenoord-Inter:

Feyenoord (4-3-3): Ernst; Read, Kraaijeveld, Mika Marmol, Javi Lopez; Zechiel, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

A disposizione: 33 Kastenmeier, 39 Bossin, 4 Watanabe, 11 Gonçalo Borges, 14 Steijn, 17 Nelson, 20 Deijl, 22 Van Den Elshout, 27 Diarra, 49 Van Persie, 57 Schaken, 65 Slory. Allenatore: Giovanni Van Bronkhorst.

Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.

A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Sucic, Bonny, Diouf, Mkhitaryan, Pavard, Stante, Bovio, Mosconi, Lavelli. Allenatore: Cristian Chivu.