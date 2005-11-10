Alla fine ecco Vasquez: il terzo portiere diverso per la Roma nelle prime 4 giornate di Champions

Alla fine ecco Vasquez: il terzo portiere diverso per la Roma nelle prime 4 giornate di ChampionsTMW
Lorenzo Di Benedetto
Una vera e propria anomalia. La Roma si appresta a scendere in campo nella sfida di Champions League contro il Manchester United con titolare tra i pali Devis Vasquez, visto l'infortunio dell'ultima ora di Pierluigi Gollini, fermato da un problema alla schiena accusato nella mattinata di oggi. La cosa strana, appunto, è rappresentata dal fatto che nelle prime quattro giornate di League Phase della massima competizione europea, i giallorossi manderanno in campo il terzo portiere diverso.
Prima Svilar, poi Gollini, oggi Vasquez
Alla prima giornata, in Turchia contro il Fenerbahce, toccò al titolare della rosa dei capitolini, Mile Svilar, poi nelle due gare successive, contro Real Madrid prima e Slovan Bratislava poi, è stato il turno, appunto, di Pierluigi Gollini, non impeccabile nelle uscite nella sfida contro i Blancos, e oggi, come detto, sarà il colombiano a proteggere i pali della squadra di Gasperini, un esordio assoluto per lui in Champions League, a Old Trafford contro i Red Devils.
Una sola presenza nelle ultime stagioni
Dopo aver giocato un campionato intero in Serie A, nella stagione 2024/2025, con la maglia dell'Empoli, Devis Vasquez passò alla Roma, senza mai scendere in campo, prima del prestito al Besiktas dell'anno scorso e in Turchia, con la maglia dei bianconeri, il portiere ha totalizzato una sola presenza. Fino ad arrivare a questa sera, con la grande occasione di giocare in Champions League con la maglia della Roma.