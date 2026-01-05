Mancini e Cristante firmano a vita con la Roma: accordo totale per i rinnovi fino al 2030

Gianluca Mancini e Bryan Cristante hanno praticamente rinnovato i loro contratti a vita con la Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, non c'è ancora l'ufficialità, ma il club giallorosso ha trovato l'accordo con Giuseppe Riso, agente di entrambi, per prolungare la loro intesa fino al 2030 con la società capitolina. Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi in questo senso, ma niente è in discussione.

Mancini in carriera vanta 298 presenze e 19 gol con la Roma, 48 gettoni e 7 reti con l'Atalanta e 30 partite e un centro con il Perugia. Cristante invece ha collezionato 340 sfide e 20 gol con la Roma, 59 apparizioni e 15 reti con l'Atalanta, 20 match e un centro con il Benfica, 5 gare e un gol con il Milan e 4 incontri con il Palermo. Il difensore è sceso in campo 18 volte con l'Italia, il centrocampista 47 ed entrambi hanno segnato 2 reti.