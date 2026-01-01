Mancini e Svilar salvano la Roma: 0-0 contro l'Udinese al 45', finora meglio i bianconeri

Primo tempo intenso ma senza gol al Bluenergy Stadium, con Udinese e Roma che vanno all’intervallo sullo 0-0. L’avvio è favorevole ai friulani, più aggressivi e continui nel pressing. Già all’8’ Atta prova la conclusione da fuori area, trovando la risposta sicura di Svilar, mentre al 9’ l’Udinese torna pericolosa con un tiro-cross di Ekkelenkamp: il portiere giallorosso respinge corto e Solet, da pochi passi, non riesce a indirizzare verso la porta. La Roma fatica a costruire, soffre l’intensità avversaria e si affida soprattutto alla solidità difensiva.

La pressione bianconera produce un’altra grande occasione al 25’, quando Davis mette un cross teso dalla sinistra che attraversa tutta l’area piccola: Ekkelenkamp è pronto a colpire, ma Mancini interviene in extremis con un recupero decisivo che salva i giallorossi. La Roma prova a reagire alzando il baricentro al 20’, ma fatica a rendersi davvero pericolosa. Al 30’ arriva comunque la migliore chance capitolina del primo tempo: Malen riceve in area, si gira e calcia con il sinistro, Okoye è attento e blocca in presa sicura.

Nel finale di frazione l’Udinese insiste soprattutto dalla distanza. Al 38’ Atta carica il sinistro ma manda alto, mentre al 40’ Miller tenta la conclusione potente dalla media distanza, fuori di poco. Ritmo alto e gara spezzettata dai cartellini, ma senza reti: si va al riposo sullo 0-0, con l’Udinese più propositiva e la Roma ordinata e compatta.

