La legge-Spalletti secondo Rosella Sensi: "Tanto lavoro, non piacerà a tutti"

Sotto a chi tocca: Luciano Spalletti ha accettato la sfida rappresentata dalla Juventus, un club che negli ultimi anni ha visto passare diversi allenatori che non sono riusciti a portare una vera svolta ad un club in crisi d'identità.

Cosa potrà portare dunque l'ex tecnico di Napoli, Inter e Roma, subentrando in corsa? A questa domanda ha provato a rispondere l'ex presidentessa della Roma, Rosella Sensi, che ha scelto Spalletti nella Capitale e lo ha visto all'opera per diversi anni.

Secondo lei, sicuramente l'allenatore di Certaldo porterà "organizzazione di gioco". Soprattutto però i giocatori bianconeri dovranno mettere in conto il sudore che ci sarà da proferire per il nuovo ciclo. Nel corso dell'intervista infatti parla di "tanto lavoro da fare per ogni giocatore, sotto ogni punto di vista". Qui un avvertimento "Questo magari può non piacere a tutti", aggiunge. "Sono sicura che abbia già tutto chiaro in testa, sarà preparato riguardo a ciò che è mancato con Tudor se alla Juve hanno deciso di cambiare", fa notare.

Lo Spalletti che arriva a Torino comunque sarà "sicuramente un uomo che è maturato", spiega l'ex numero uno giallorossa. "Vent’anni di esperienza in più alle spalle non sono pochi. Ma di base credo che sia sempre lo stesso, perché la precisione e l’attenzione a ogni minimo dettaglio sono qualità che ha sempre avuto", assicura.