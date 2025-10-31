Rosella Sensi su Spalletti: "Calcio spettacolare con lui, ma occhio ai ritardi"

È il giorno del ritorno di Luciano Spalletti nel calcio italiano: il tecnico verrà presentato alle ore 12:00 in conferenza stampa come nuova guida della Juventus. L'ex presidentessa della Roma, Rosella Sensi, ha parlato di lui nel corso di un'intervista a La Stampa.

Spalletti infatti ha avuto modo di conoscerlo approfonditamente nel corso della sua fruttuosa esperienza sulla panchina della Roma. Dovendo pensare a lui, Rosella Sensi spiega che la mente va soprattutto al 2006, in particolare in riferimento "alle dieci vittorie consecutive, al calcio spettacolare", assicura. "Quella era una Roma che divertiva, Spalletti riuscì a farla rendere al meglio ma va detto anche che c’erano grandi giocatori, adatti per un calcio così entusiasmante", aggiunge nel descrivere quel bel periodo giallorosso.

Nel corso dell'intervista poi ricorda in particolare due momenti che dice di conservare nel cuore: "Ripenso a quanto mi fu vicino quando nacque mia figlia", dice come prima cosa. Poi aggiunge il ricordo di quando morì la sua mamma Maria: "Luciano era gia all’Inter, ma pur lavorando a Milano riuscì a essere presente con grande sensibilità, ci colpì molto il fatto che fece di tutto per esserci, per salutarla", svela.

Un avvertimento infine ai giocatori bianconeri: secondo Sensi, i suoi giocatori "sanno che ci sono delle regole e che tutti devono rispettarle". Un esempio? "Non ammetteva che soprattutto in ritiro qualcuno rientrasse tardi rispetto all’orario previsto", conclude.