Fiorentina, Mandragora: "Ci godiamo la vittoria che è per il presidente"

Rolando Mandragora ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida vinta sul campo del Bologna per 2-1. Le sue parole: "Indosso la maglia del presidente. Abbiamo perso Joe un anno e mezzo fa (Barone ndr.) e adesso il Presidente. La vittoria è per lui e per la sua famiglia. Mandiamo un grande abbraccio e speriamo di regalargli altre soddisfazioni".

Siete tornati alla grande.

"L'abbiamo voluta e cercata, stiamo facendo prestazione da un po' di tempo. Abbiamo sofferto ma siamo contenti. Ci godiamo la vittoria".