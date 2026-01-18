Mandragora protagonista nel Derby dell'Appennino. Ed è il MVP di Bologna-Fiorentina

È Rolando Mandragora il "Panini Player of the Match" di Bologna-Fiorentina 1-2. Al termine della partita il centrocampista ha dichiarato: "Indosso la maglia del presidente. Abbiamo perso Joe un anno e mezzo fa (Barone ndr.) e adesso il Presidente. La vittoria è per lui e per la sua famiglia. Mandiamo un grande abbraccio e speriamo di regalargli altre soddisfazioni". E ancora sulla Fiorentina che si avvicina alla zona salvezza: "L'abbiamo voluta e cercata, stiamo facendo prestazione da un po' di tempo. Abbiamo sofferto ma siamo contenti. Ci godiamo la vittoria".

Voto 7 per Tuttomercatoweb: "Un gol che sblocca la partita e mette fine al suo recente grigiore. La sua è rete da giocatore non banale, per uno degli uomini-simbolo della Fiorentina di Commisso".

Quello contro il Bologna è il sesto gol stagionale, tutti segnati in campionato. Mai era stato così prolifico in Serie A, ma se estendiamo lo score a tutte le competizioni il record è della passata stagione con 9 centri (4 reti in Serie A e 5 in Conference League).

Questi tutti i MVP della 21ª giornata:

Pisa - Atalanta 1-1 Rafiu Durosinmi

Udinese - Inter 0-1 Lautaro Martinez

Napoli - Sassuolo 1-0 Stanislav Lobotka

Cagliari - Juventus Luca Mazzitelli

Parma - Genoa Edoardo Corvi

Bologna - Fiorentina Rolando Mandragora

Torino - Roma (18 gennaio, ore 18)

Milan - Lecce (18 gennaio, ore 20.45)

Cremonese - Hellas Verona (19 gennaio, ore 18.30)

Lazio - Como (19 gennaio, ore 20.45)