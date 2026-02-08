Ristabilita la parità numerica tra Bologna e Parma: espulso Troilo per doppia ammonizione
TUTTO mercato WEB
A dieci minuti dalla fine del derby emiliano, viene ristabilita la parità numerica tra Bologna e Parma. Espulso Mariano Troilo, che era già ammonito e si becca un altro cartellino giallo e quindi il rosso. Ultimi dieci minuti in dieci contro dieci, alla luce dell'espulsione di Pobega nel primo tempo.
Clicca QUI per seguire il LIVE di Bologna-Parma a cura della redazione di TMW!
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Le più lette
2 Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile