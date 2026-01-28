...con Rolando Maran

“Mi sembra che si siano delineate le gerarchie del campionato. In questo momento l’Inter è la favorita per la vittoria finale". Così a TuttoMercatoWeb.com Rolando Maran, allenatore, ex tra le altre di Brescia, Pisa, Cagliari e Genoa.

Per il Napoli, quest'anno, qualche incidente di percorso di troppo.

“Dopo aver vinto non è semplice ripetersi. Quest’anno sta facendo fatica anche in virtù degli infortuni. Non è un Napoli in crisi ma sta pagando i troppi infortuni, le troppe assenze".

Salvezza: la Fiorentina ha perso contro il Cagliari....

“Ha dato dei segnali ma non ha continuità. Ci sono tutti i presupposti affinché ne venga fuori. Ha tutte le carte in regola per uscire dalla zona calda. Mi sembra che abbia trovato un modo per essere competitiva. La sconfitta contro il Cagliari però, è stata una mazzata”

Serie B: chi per la A?

“Il Venezia ha trovato una continuità importante ed è un bel segnale al campionato. Le tre davanti insieme al Palermo si giocano i due posti, il mercato potrebbe cambiare qualcosa”.

La Samp non riesce a risollevarsi.

“Si è ulteriormente rinforzata e questo la porta a giocarsi le proprie chance. Ha messo delle frecce nuove nel suo arco, è una piazza che si è anche potenziata e può raggiungere l’obiettivo”.

E lei, mister?

“Ci sono stati dei contatti. Il calcio è fatto di questi momenti, bisogna accettarli. E aspettare il momento giusto per ritornare in pista".