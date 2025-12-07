Marelli: "Corretto il rosso a Celik. Niente tocco col braccio: regolare il gol di Gaetano"

Dagli studi di DAZN, Luca Marelli ha commentato così l'arbitraggio di Cagliari-Roma: "L'episodio che cambia la partita è al 50', con un contatto tra Celik e Folorunsho. In un primo momento l'arbitro assegna il rigore, senza sanzione disciplinare. Dal campo è difficile vedere il punto esatto del contatto, ma l'ancata sul gluteo sinistro di Folorunsho è fuori area. Zufferli non aveva ammonito Celik e quindi doveva essere richiamato per valutare anche la chiara occasioni da gol. Ci sono tutte e quattro le prerogative per espellere Celik: possesso del pallone, posizione degli altri difendenti, direzione generale dell'azione e distanza di gioco. Pertanto è corretta la decisione finale: il fallo è stato commesso fuori area, ma ci sono tutti i presupposti per il rosso".

Su un possibile rigore per i sardi: "Il secondo episodio è una protesta del Cagliari, per un presunto rigore commesso da Ghilardi su Palestra. Mi trovo d'accordo con Zufferli: la spinta è troppo poco, Palestra va giù troppo facilmente".

Infine, sulla rete che ha deciso la gara: "Gaetano sembra toccare col braccio destro: vedendo tutte le immagini, il tocco non c'è stato e quindi il gol è regolare".