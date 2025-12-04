Via il VAR dal lato-panchine? Marelli: "L'idea di Sarri è già in Lega, ecco cosa manca"

Togliere il monitor del VAR dall'area adiacente alle panchine delle due squadre per metterlo dal lato opposto del campo? L'ex arbitro Luca Marelli, oggi commentatore per Dazn, ha commentato la proposta lanciata dal tecnico della Lazio, Maurizio Sarri.

Il senso della proposta è quello di dare più tranquillità agli arbitri, visto il clima da Far West in Milan-Lazio, con la conseguente espulsione dell'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri. Queste le parole di Marelli a Radio Sportiva: "Se è fattibile? Un'idea che a me piace molto. In Germania è già così, in gran parte dei campi. Il quarto ufficiale per esempio non ha nessun ruolo durante l''On-field review'", spiega.

Al contempo Marelli spiega un retroscena, specificando anche quale sia la questione da affrontare per attuare la proposta: "Posso dirvi che questa proposta c'è già sul tavolo della Lega. Il fatto è che ci sono alcuni stadi nei quali sistemare il monitor nel lato opposto sarebbe un problema. Come al Sinigaglia, per esempio, dove c'è poco spazio. Il punto poi non è l'idea in sé, che è molto buona, ma anche il costo che comporta. Bisogna vedere come farlo a livello tecnico. Anche se considerando che il calcio muove miliardi di euro, la spesa penso sia il minore dei problemi".