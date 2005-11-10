Le italiane non vincono a Porto dal 2017. L'ultimo a riuscirci fu proprio Allegri

Il Porto affronterà stasera il Napoli al do Dragao, ma sfiderà anche Massimiliano Allegri. Il bilancio delle italiane in Portogallo non è poi così lusinghiero, visto che in 20 partite sono arrivate solamente 4 vittorie a fronte di 8 pareggi e 8 sconfitte. L'ultimo che è riuscito a tornare con i 3 punti dalla trasferta europea è proprio il tecnico livornese, che con la Juventus nel lontano febbraio del 2017 si impose 2-0 grazie ai gol di Pjaca e Dani Alves.

Da quel momento quasi solo dolori

Allegri sa quindi come si fa a espugnare uno stadio che pullula di passione e che sa davvero travolgere. Sono praticamente 10 anni che una squadra che milita in Serie A non vince in casa del Porto, con ben 4 ko e 2 pareggi negli ultimi 6 incroci. L'unica squadra che ha esultato è l'Inter di Simone Inzaghi, che nel marzo del 2023 riuscì a mantenere lo 0-0 e si qualificò per i quarti di finale di Champions, eliminando gli uomini di Conceiçao grazie all'1-0 dell'andata.

Non è decisiva

Il concetto ribadito da Allegri in conferenza alla vigilia è comunque chiaro: "Non è l'ultima spiaggia. Con 10 punti si va ai playoff. È una partita importante, Manchester è quasi proibitiva. Noi il passaggio del turno ce lo giochiamo con Club Brugge, Viking e Sabah". Parole che in qualche modo allentano un po' la pressione sul Napoli, che dovrà comunque cercare di fare bottino pieno malgrado le assenze.