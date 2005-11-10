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Inter, Zielinski: "Tutti sanno che siamo forti. Riunione? Bisognava darsi una regolata"

Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 08:34Serie A
04.11.2026 08:34Serie A
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Il centrocampista polacco parla così dopo il match contro il Feyenoord: "Una prestazione così dovrebbe essere la normalità".
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, ha parlato così in zona mista, come si legge su FCInterNews dopo il successo per 3-0 contro il Feyenoord: "Avevamo bisogno di una risposta, siamo stati al di sotto delle aspettative nel derby, sapevamo che non sarebbe stato facile, ma abbiamo dimostrato di essere una grande squadra".

Avete reagito o questa prestazione è da considerarsi la normalità?
"Questa dovrebbe essere la nostra normalità perché siamo forti e dobbiamo giocare sempre così, concentrati, determinati con voglia di vincere e sapendo anche soffrire. Una squadra matura che alla fine ha fatto vedere la sua qualità, portiamo a Milano 3 punti importanti".

Cosa c'è stato nello spogliatoio?
"Tutti sanno che siamo forti, in una riunione ci siamo detti delle cose che rimangono nello spogliatoio e si cresce anche così. È stato evidente, si è vista la voglia di tutti, anche chi è entrato ha aiutato il gruppo e sono felice e orgoglioso della squadra".

La riunione è dovuta alla sconfitta nel derby?
"Sì, era nell'aria questo momento, era da un paio di partite che soffrivamo, ma alla fine vincevamo comunque, poi è arrivata la sconfitta e lì bisognava parlarsi un attimo e darsi una regolata. Dobbiamo alzare l'asticella, giocare meglio e dominare le partite perché siamo forti e abbiamo una rosa di qualità".

Se l'Inter fa così la quota 16 punti è raggiungibile in Champions?
"Certo, ci crediamo. È stata importante questa vittoria, ma anche quella con lo Shakhtar perché ci ha dato la carica in Champions che ci serviva e abbiamo dimostrato che siamo forti e puntiamo ora a vincere più partite possibili per poi arrivare agli ottavi".

Com'è giocare al De Kuip?
"È molto bello, è il mio terzo gol qui, mi porta bene, ho anche sbagliato un rigore, ma non importa. Prato bello, si gioca bene a calcio, tifo bellissimo, è stata una bella partita ed è sempre un piacere tornare qui, ci ho giocato con nazionale e club".

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