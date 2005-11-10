Inter, Zielinski: "Tutti sanno che siamo forti. Riunione? Bisognava darsi una regolata"
Alessio Del Lungo
Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, ha parlato così in zona mista, come si legge su FCInterNews dopo il successo per 3-0 contro il Feyenoord: "Avevamo bisogno di una risposta, siamo stati al di sotto delle aspettative nel derby, sapevamo che non sarebbe stato facile, ma abbiamo dimostrato di essere una grande squadra".
Avete reagito o questa prestazione è da considerarsi la normalità?
"Questa dovrebbe essere la nostra normalità perché siamo forti e dobbiamo giocare sempre così, concentrati, determinati con voglia di vincere e sapendo anche soffrire. Una squadra matura che alla fine ha fatto vedere la sua qualità, portiamo a Milano 3 punti importanti".
Cosa c'è stato nello spogliatoio?
"Tutti sanno che siamo forti, in una riunione ci siamo detti delle cose che rimangono nello spogliatoio e si cresce anche così. È stato evidente, si è vista la voglia di tutti, anche chi è entrato ha aiutato il gruppo e sono felice e orgoglioso della squadra".
La riunione è dovuta alla sconfitta nel derby?
"Sì, era nell'aria questo momento, era da un paio di partite che soffrivamo, ma alla fine vincevamo comunque, poi è arrivata la sconfitta e lì bisognava parlarsi un attimo e darsi una regolata. Dobbiamo alzare l'asticella, giocare meglio e dominare le partite perché siamo forti e abbiamo una rosa di qualità".
Se l'Inter fa così la quota 16 punti è raggiungibile in Champions?
"Certo, ci crediamo. È stata importante questa vittoria, ma anche quella con lo Shakhtar perché ci ha dato la carica in Champions che ci serviva e abbiamo dimostrato che siamo forti e puntiamo ora a vincere più partite possibili per poi arrivare agli ottavi".
Com'è giocare al De Kuip?
"È molto bello, è il mio terzo gol qui, mi porta bene, ho anche sbagliato un rigore, ma non importa. Prato bello, si gioca bene a calcio, tifo bellissimo, è stata una bella partita ed è sempre un piacere tornare qui, ci ho giocato con nazionale e club".