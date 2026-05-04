Marotta indica la ricetta del successo dell'Inter: "Cultura del lavoro e forte senso di appartenenza"

"È un traguardo straordinario". Non una mezzi termini il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta per parlare della conquista del ventunesimo titolo ottenuto ieri dai nerazzurri. Queste le sue parole a Inter TV: "Ci riempie d'orgoglio essere Campioni d'Italia con tre giornate di anticipo. Voglio ringraziare soprattutto i tifosi: quelli presenti in Duomo e gli 80mila di stasera, che sono stati il nostro dodicesimo uomo in campo".

Un lavoro, precisa Marotta, arrivato grazie ad un capillare lavoro di squadra, dall'allenatore, fino ai giocatori: "Questo è lo scudetto di Cristian Chivu e dei ragazzi, che vanno ringraziati per tutto. C’è una grande cultura del lavoro e un forte senso di appartenenza, che significa sapere davvero cosa rappresenta l’Inter".

Ed è proprio al tecnico rumeno che arrivano i complimenti più sentiti da parte del numero uno nerazzurro: "Chivu è un leader, ha vinto da giocatore il Triplete, ha fatto bene in Primavera e ha maturato esperienza anche a Parma. La sua carriera sarà molto luminosa e mi auguro possa continuare qui: è l’ideale per noi. È un grande allenatore ed è merito suo questo successo".