Martinez tornerà ad allenarsi solo settimana prossima. E l'Inter lo affida a uno psicologo

Il morale in casa Inter era inevitabilmente basso dopo quello che è successo ieri mattina a Josep Martinez, che ha involontariamente investito un 81enne in carrozzina elettrica. L'uomo è deceduto sul colpo e lo spagnolo è finito inevitabilmente in uno stato di shock, una disperazione senza fine. La Gazzetta dello Sport ha spiegato come i nerazzurri in questo momento stanno cercando di stargli vicino.

L'ex Genoa è rientrato alle 18 nella sua casa di Cerro Maggiore e ad aspettarlo c'era anche uno psicologo del club, che gli ha messo a disposizione questa figura per provare ad aiutarlo. Il settore ha assistito Martinez a distanza durante tutta la giornata, mentre ad accompagnarlo nei luoghi in cui è dovuto andare c'erano team manager, responsabile della sicurezza e medico della squadra.

Il supporto psicologico sarà verosimilmente decisivo perché l'estremo difensore faticava anche a parlare. Ragazzo riservatissimo, introverso e sensibile, ha legato soprattutto con gli altri portieri e questa era la stagione considerata un po' da tutti come quella del decollo. Ora però le priorità sono altre e così ha concordato con Chivu e lo staff che tornerà ad allenarsi soltanto la prossima settimana. Ieri ha ricevuto messaggi e telefonate da tutti i compagni, dal tecnico e dai più alti dirigenti. Intanto ha chiuso immediatamente il profilo Instagram per evitare commenti spiacevoli.