Martorelli sul caso Fortini-Fiorentina: "Il rischio per i viola è di averlo già perso"

Giocondo Martorelli, agente e intermediario, è intervenuto a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola per parlare del futuro di Niccolò Fortini, giovane laterale della Fiorentina al centro del mercato visto anche il mancato accordo (finora) per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2027: "Il rischio è di averlo già perso. Succede soprattutto quando i giovani si portano così vicino alla scadenza di un contratto e dimostrano di essere già importanti per un campionato come quello della Serie A. Però quando sei giovane è sempre difficile capire qual è il reale valore, delle volte vai a fare dei contratti molto alti. Spesso non dimostrano quello che è il reale valore. Allora per mandarli a giocare devi fare l'incentivo all'esodo, cioè devi contribuire a pagargli l'ingaggio e quelle cose lì. Quindi oggi dico che io non mi stupirei, non rimarrei meravigliato".

Lei cosa farebbe?

"Di fronte a un'offerta importante la prenderei in considerazione, perché poi hai alternative oggi. Non mi focalizzerei e non mi soffermerei sul fatto che è un ragazzo della cantera. Già con Comuzzo di fronte a un'offerta di un anno fa la società decise di non prendere in considerazione nulla, ma forse era meglio se l'anno scorso si fossero portati a casa quei 30 milioni che probabilmente potevano essere dati per questo calciatore".

Quindi?

"Oggi Comuzzo si sta dimostrando un giocatore importante, quindi forse la Fiorentina ha fatto bene a non darlo via. Però non ti puoi permettere di tenere a casa un ragazzo che ha delle prospettive di potenzialità ancora non espresse. Nessuno può capire dove può arrivare. La stessa Atalanta, quando vede che un giocatore è di fronte a certe cifre, lo dà via. Ma perché? Perché sa è consapevole che poi ne può andare a prendere un altro".