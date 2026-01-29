...con Giocondo Martorelli

"L'Inter non è arrivata tra le prime otto per via delle meritate sconfitte contro Atletico e Liverpool. Chivu ha fatto giocare anche chi ha avuto meno spazio in questo momento e la vittoria, ieri, l'ha meritata sotto tutti i punti di vista. La partita ha dato ancora un segnale che l'Inter è una squadra protagonista anche in Europa e questo è molto importante per dare continuità a un percorso iniziato qualche anno fa". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Giocondo Martorelli.

In campionato i nerazzurri vanno spediti verso lo Scudetto.

"Il campionato italiano è sempre duro e le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Sicuramente l'Inter è favorita per vincere il campionato, però è ancora prematuro l Napoli in questo momento è distaccato però il Milan non ha nessuna competizione, non ha nemmeno la Coppa Italia, è a soli cinque punti e quindi pr questo il campionato ancora è lungo e non c'è niente di definito".

Mercato: cosa si aspetta?

"Perisic potrebbe essere un gradito ritorno. Parliamo di un giocatore che conosce già l'ambiente e il nostro calcio. Darebbe un bel contributo. Per il resto mi sembra che l'Inter sia fornita in ogni reparto. Mentre il Milan probabilmente non si lascerà scappare qualche occasione anche in fase difensiva se dovesse capitare. La Roma secondo me non ha non ha ancora chiuso il mercato. Sta facendo un mercato importante la Fiorentina, che vuole risalire la classifica e credo che andrà su un difensore centrale".

E in B?

"Ci sono squadre che devono devono tentare di di rimanere nella categoria, pensi al Pescara che ha riportato a casa Insigne. Entusiasmo ed esperienza al servizio della squadra.

Mi aspetto ancora degli innesti, dei correttivi importanti da parte di altre squadre impegnate per i propri traguardi".

Chi andrà in Serie A?

"Il Frosinone sta facendo molto bene, bisogna dare i meriti al direttore sportivo Renzo Castagnini: ha una squadra molto giovane che merita di stare lassù. Per quanto riguarda le altre squadre, Venezia, Monza e Palermo se la giocheranno fino alla fine".