...con Giocondo Martorelli

"Per l'inter è arrivato un altro ottimo risultato su un campo difficile, veniva da un viaggio e non ha neanche avuto modo di allenarsi. La trasferta di Lecce poteva essere insidiosa, ma è stato raggiunto un ottimo risultato". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Giocondo Martorelli.

Fischi a Bastoni: che idea s'è fatto?

"Viviamo in un mondo di grande ipocrisia, mi riferisco ad opinionisti ed ex calciatori che hanno cercato di criminalizzare un ragazzo che ha fatto quello che hanno fatto loro quando erano giocatori. Bastoni ha cercato di trovare un vantaggio per la propria squadra. Fischiarlo per novanta minuti è davvero ridicolo".

Tra Cagliari e Lazio è finita 0-0...

"Il primo tempo il Cagliari ha avuto tre palle gol nitide. I rossoblù nella prima frazione di gara avrebbero meritato di andare in vantaggio, è stato annullato un gol per pochi centimetri a Palestra. Poi quando la squadra di Pisacane è rimasta in dieci per l'espulsione di Mina la Lazio ha avuto due-tre occasioni. Ma alla fine il risultato è anche giusto".

La giornata prevede anche Fiorentina-Pisa, a sorpresa è sfida salvezza.

"La Fiorentina non può permettersi di sbagliare questa partita. Probabilmente ad inizio anno si era creato troppo entusiasmo in casa viola, nessuno ha cercato quando le cose andavano male di far capire che serviva pensare ad altro e non al vertice della classifica. Quando prendi quel tunnel è difficile uscirne. La situazione era diventata complicata, ora con l'arrivo di Paratici che ha cercato di dare linfa nuova la squadra sta riprendendo la giusta condizione e sta cercando di scalare le posizioni di classifica. Tra Fiorentina e Pisa sarà una partita fondamentale".

Serie B: la Sampdoria ha fallito un esame di maturità importante...

"Brutta sconfitta. Mentre nelle zone alte rimangono invariate le squadre che si contenderanno i posti per andare in Serie A".