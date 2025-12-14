Massara in missione per Zirkzee: viaggio diretto da Glasgow per summit con agenti e United

A volte bastano pochi mesi per trasformare completamente il senso di una trasferta. L’ultima volta che Frederic Massara era atterrato a Londra, a fine agosto, l’obiettivo aveva i contorni di una scommessa quasi impossibile: strappare il sì di Jadon Sancho alla Roma. Un’operazione nata in salita e affondata in un contesto grottesco.

Questa volta, però, Londra rappresenta tutt’altro scenario. Massara è tornato nella capitale inglese con un piano preciso e una sensazione diversa, quella di voler anticipare i tempi. Il nome - scrive il Corriere dello Sport - è Joshua Zirkzee e il messaggio è chiaro: la Roma non vuole ritrovarsi, ancora una volta, intrappolata nella volata finale del mercato. Dopo la vittoria contro il Celtic, il direttore sportivo giallorosso ha scelto di proseguire il viaggio da solo, lasciando la squadra e dirigendosi direttamente in Inghilterra per incontrare gli agenti dell'ex Bologna e i rappresentanti del Manchester United.

La Roma lavora su più livelli, cercando l’intesa con il club, con l’entourage del giocatore e sulla formula dell’operazione, orientata verso un riscatto obbligatorio a giugno con pagamenti dilazionati. I Red Devils prendono tempo, sperando in un incasso immediato, mentre Zirkzee spinge per una soluzione che gli garantisca spazio e continuità. Sullo sfondo resta Fabio Silva, opzione alternativa ma credibile.