Non solo la Roma su Zirkzee: anche il Milan punta l'attaccante della United. La situazione

Il futuro di Joshua Zirkzee potrebbe essere in Italia. L'attaccante del Manchester United sta trovando poco spazio in Premier League e potrebbe essere ceduto nella finestra invernale di trattative. Un'occasione per la Roma che, alla ricerca di un elemento per rinforzare il pacchetto offensivo della formazione di Gian Piero Gasperini, potrebbe accaparrarselo a gennaio. Bisogna vedere se Massara troverà l'intesa con i Red Devils e con i procuratori del giocatore ma i contatti in questi giorni potrebbero tornare ad intensificarsi.

Il club capitolino però dovrà fare in fretta e guardarsi dalla concorrenza di un'altra società italiana che potrebbe puntare l'olandese che al Bologna con Thiago Motta ha fatto cose egregie conquistando anche la storica qualificazione in Champions League. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centravanti sarebbe in cima alla lista dei desideri anche del Milan con il ds Tare che potrebbe tentare un'offensiva.

La possibilità, si legge sempre sul quotidiano sportivo, potrebbe esserci qualora si dovesse registrare la partenza di Santiago Gimenez con Zirkzee che resterebbe un obiettivo importante per l'attacco rossonero. Il Manchester United, lo ricordiamo, potrebbe aprire alla cessione in prestito per il mese di gennaio ma soltanto in caso di obbligo di riscatto a giugno.