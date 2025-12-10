Roma, Massara pronto ad alzare il pressing su Zirkzee: la strategia per superare gli ostacoli

Sono settimane intense in casa Roma. La società giallorossa sta già impostando il prossimo mercato per arrivare a gennaio e non farsi trovare impreparata. Obiettivo rinforzare la rosa a disposizione di mister Gian Piero Gasperini per puntare a traguardi d'alta classifica. Quanto fatto finora dal tecnico e della squadra è davvero importante anche se manca un elemento nel reparto offensivo che possa garantire un buon numero di gol. Il nome più gettonato resta sempre quello di Joshua Zirkzee, oggetto del desiderio della squadra della capitale.

Massara pronto ad alzare il pressing

L’attaccante potrebbe tornare nel nostro campionato dopo l’esperienza più che positiva con la maglia del Bologna con Thiago Motta in panchina e, riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Massara sarebbe pronto ad alzare il pressing sugli agenti nei prossimi giorni per cercare di trovare l’intesa giusta. Presto infatti potrebbero essere intensificati i contatti per trattare il passaggio a frigoria del calciatore del Manchester United.

I dettagli dell'offerta

Da risolvere alcuni ostacoli che si sono presentati anche se il piano da parte della dirigenza romanista dovrebbe essere molto chiaro. Si tratta di un prestito oneroso da circa 5 milioni di euro più obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla prossima Champions League.