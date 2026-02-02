Ufficiale
L'Inter chiude per Massolin del Modena: trasferimento a titolo definitivo
TUTTO mercato WEB
Tutto confermato, l'Inter ha definitivamente chiuso per Yanis Massolin. A renderlo ufficiale è il sito della Lega Serie A, che annuncia come si sia trasferito a titolo definitivo dal Modena ai nerazzurri. Il classe 2002 resterà comunque in prestito in Serie B fino al termine della stagione per crescere e maturare, salvo poi misurarsi in una nuova categoria dall'anno prossimo.
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
