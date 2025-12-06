Canada, Qatar e Svizzera in caso Mondiale, La Repubblica: "Se si qualifica, Italia fortunata"
Si sono tenuti ieri i sorteggi dei gironi del Mondiale 2026. L'urna è stata benevola con gli azzurri che, in caso di qualificazione, troverebbero Canada, Qatar e Svizzera. Il "se" però è gigantesco. La Nazionale di Gennaro Gattuso infatti prima deve passare lo scoglio dei playoff superando innanzitutto l'Irlanda del Nord e poi la vincente fra Bosnia e Galles. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de La Repubblica: "Se si qualifica Italia fortunata, troverà Canada, Qatar e Svizzera".
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, c'e anche l'ipotesi Mateta per l'attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l'alternativa può essere Maigassa
3 Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
