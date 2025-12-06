Canada, Qatar e Svizzera in caso Mondiale, La Repubblica: "Se si qualifica, Italia fortunata"

Si sono tenuti ieri i sorteggi dei gironi del Mondiale 2026. L'urna è stata benevola con gli azzurri che, in caso di qualificazione, troverebbero Canada, Qatar e Svizzera. Il "se" però è gigantesco. La Nazionale di Gennaro Gattuso infatti prima deve passare lo scoglio dei playoff superando innanzitutto l'Irlanda del Nord e poi la vincente fra Bosnia e Galles. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de La Repubblica: "Se si qualifica Italia fortunata, troverà Canada, Qatar e Svizzera".