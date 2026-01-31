Milan, mamma mia quante notizie! La più importante potrebbe arrivare oggi

Sono successe e succederanno ancora tantissime cose in Casa Milan. La partita contro il Bologna sarà solo martedì, ma nel frattempo non ci si annoia di certo tra calciomercato e questione societaria. Partiamo dalla seconda. Nella giornata di ieri, RedBird Capital Partners ha annunciato di aver completato con successo l’operazione di rifinanziamento che rafforza la struttura finanziaria di AC Milan e ne consolida la flessibilità di lungo termine.

Nessuna modifica

Cosa importante: "il rifinanziamento allinea la struttura del capitale del Club agli obiettivi strategici e operativi di lungo periodo di RedBird, in qualità di unico azionista di controllo di AC Milan. A seguito del perfezionamento dell’operazione, il Managing Partner di Elliott, Gordon Singer, e l’Associate Portfolio Manager, Dominic Mitchell, lasceranno il Consiglio di Amministrazione di AC Milan. Non sono state apportate ulteriori modifiche al Consiglio o al management, a garanzia della continuità della governance e della gestione operativa del Club".

Il calciomercato

E movimenti anche sul fronte mercato. Mateta, infatti, è vicinissimo a vestirsi di rossonero e l'operazione potrebbe chiudersi già questa mattina. Non è un caso che l'agente di Mateta sia in arrivo a Milano per incontrarsi di persona con la dirigenza milanista e definire il passaggio della punta classe 1997. In questa stagione Mateta ha giocato già 34 partite complessive e segnato 10 gol, di cui 8 in Premier League.