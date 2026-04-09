Mateta torna titolare nel Crystal Palace e segna alla Fiorentina: "Non giocavo da tanto"

Serata di festa per il Crystal Palace, che piega 3-0 la Fiorentina nella partita d'andata del quarto di finale di Conference League e mette decisamente dalla propria parte la possibile qualificazione alla semifinale, da confermare nel match di ritorno che si giocherà tra sette giorni al Franchi.

Tra le altre cose, la serata di Selhurst Park ha anche restituito il ritorno al gol di Jean-Philippe Mateta, attaccante che a gennaio è stato a un passo dall'arrivo in Serie A, visto che era vicinissimo al Milan, salvo poi veder sfumare l'affare per via di complicazioni emerse nel corso delle visite mediche.

Intervistato da TNT Sports al termine della partita vinta per 3-0 dal suo Crystal Palace contro la Fiorentina, Mateta ha così parlato direttamente dal campo di Selhurst Park: "Che notte! Ho sognato di segnare questo gol a lungo, ora ce l'ho fatta e sono davvero felice. Era da tanto che non giocavo, sono felicissimo anche perché il mio compagno (Mitchell, ndr) ha segnato. E i tifosi mi conoscono, sanno che continuo sempre a lavorare forte, che sono qua. E ora speriamo di concludere al meglio l'opera in Italia".

Con Mateta ai microfoni del post-partita si è presentato anche l'autore del momentaneo 2-0 per il Crystal Palace, l'esterno Tyrick Mitchell: "È un momento fantastico e sono semplicemente felice di aver segnato. È una serata davvero speciale: i quarti di finale di una competizione europea".