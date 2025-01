Ufficiale Mathew Ryan lascia la Roma dopo una presenza: è un nuovo portiere del Lens

Adesso è anche ufficiale: Mathew Ryan è un nuovo portiere del Lens. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club francese ha reso noto l'acquisto a titolo definitivo dalla Roma dell'estremo difensore australiano. Al suo posto, la società giallorossa ingaggerà Pierluigi Gollini

Il Lens ha ufficializzato Ryan con questo comunicato: "Esperienza per coordinare la difesa. 454 volte in campo ai massimi livelli, ha giocato ne LaLiga, nella Premier League o più recentemente nella Serie A. L''esperto portiere Mathew Ryan (32 anni) arriva al Racing dall'AS Roma. Quello che è il capitano della selezione australiana (96 presenze) ha firmato con l'RC Lens fino alla fine della stagione.

Pierre Dreossi, direttore generale del Lens, ha commentato così questa operazione di calciomercato: "Con le sue 454 partite da professionista, Mathew Ryan è un importante rinforzo per la nostra squadra. Questo rinomato portiere si è affermato da più di un decennio come uno dei migliori giocatori dell'Australia, anche del continente oceanico. Percorrendo i campi europei durante le sue varie esperienze in Liga, Premier League, Liga, Eredevisie o recentemente in Serie A, Mathew si è costruito un background importante, come testimoniano le sue 66 presenze in competizioni UEFA. Capitano della selezione australiana, si è distinto anche partecipando agli ultimi tre Mondiali. Portiere completo, riconosciuto per la sua leadership e i suoi valori, Mathew corrisponde perfettamente al profilo ricercato per rafforzare la rosa dei portieri".