Ufficiale Mathew Ryan torna in Spagna: il Levante annuncia l'ingaggio dell'ex Roma

Il Levante ha annunciato l’ingaggio del portiere Mathew Ryan per la stagione in corso, con opzione per un’ulteriore annata. L’australiano, classe 1992, si è detto entusiasta del ritorno in un campionato di alto livello e di entrare a far parte di un progetto ambizioso come quello dei valenciani: "Ho seguito la squadra nelle prime due partite e c’è molto di cui essere entusiasti. Nelle prime gare avremmo potuto ottenere di più con un po’ più di fortuna".

Ryan, originario di Sydney, ha iniziato la carriera nelle giovanili di Blacktown City e Central Coast Mariners, debuttando in massima serie australiana nella stagione 2010/2011. Nel 2013 si è trasferito in Belgio al Club Brugge, mentre nel 2015 ha vissuto la prima esperienza in Spagna con il Valencia. Dopo un periodo al KRC Genk e una lunga parentesi in Premier League con Brighton & Hove Albion e prestito all’Arsenal, Ryan è tornato in Liga con la Real Sociedad nel 2021/22, per poi giocare in Danimarca con il FC Copenhagen e nei Paesi Bassi con l’AZ Alkmaar. Nella scorsa stagione ha militato in Serie A con la Roma e in Ligue 1 con il Lens.

Internazionale australiano e capitano della Nazionale, Ryan ha partecipato ai Mondiali di Brasile 2014, Russia 2018 e Qatar 2022. Domani incontrerà i nuovi compagni e inizierà gli allenamenti. Con la sua esperienza internazionale e nei top campionati europei, il portiere rappresenta un rinforzo di peso per la squadra valenciana.