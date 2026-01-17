Mazzitelli eroe del Cagliari contro la Juventus: "Notte bellissima che ci porteremo dentro"
Luca Mazzitelli, decisivo nel successo del Cagliari contro la Juventus col suo gol. Ecco le sue parole a Sky: "Notte bellissima che ci porteremo dentro. Abbiamo incontrato una delle squadre più forti ma abbiamo dato più di quel che avevamo. Vittoria che è arrivata con sofferenza".
Cosa ha portato Pisacane a questa squadra?
"Ci fa capire l'importanza di avere valori importanti oltre a quelli tecnici. Ci trasmette ogni giorno questi valori e noi cerchiamo di metterli in campo".
