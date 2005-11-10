Inter, parla Cristian Chivu in conferenza dal Penzo: segui le sue parole

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Inter, parla Cristian Chivu in conferenza dal Penzo: segui le sue paroleLive TMW
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Daniele Najjar
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Oggi alle 20:55Serie A
autore Daniele Najjar
28.10.2026 20:55Serie A
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È terminata la sfida dello stadio Penzo fra Venezia e Inter: gli ospiti rimangono imbattuti e passano 0-2 grazie alle autoreti di Moreno ed Halhal. Il tecnico nerazzurro, Cristian Chivu, parlerà a breve in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi.
Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.
Fonte: Dallo stadio Penzo
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