Venezia-Inter 0-2: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Venezia (3-5-2): F. Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez (15' st Busio), Sohm, Helgason (23' st Basic), Mazzocchi (30' st Haps); Lauberbach (23' st Yeboah), Adams. A disposizione: Montipò, Schingtienne, Rrahmani, Fanne, Bella-Kotchap, Sagrado, Dagasso, Duncan, Lisman, Toni Fernandez. All. Nicola.
Inter (3-5-2): Provedel; Carlos Augusto, Bisseck (1' st Akanji), Bastoni; Diouf, Sucic (1' st Barella), A. Stankovic (1' st Calhanoglu), Zielinski, Dimarco; Bonny (19' st Esposito), Thuram (41' st Spence). A disposizione: Martinez, Di Gennaro, Mkhitaryan, Bovio, Mosconi, Jakirovic, Lavelli. All. Chivu.
Arbitro: Pairetto
Marcatori: 35' st aut. Moreno (I), 37' st aut. Halhal (I)
Ammoniti: Bastoni (I), Barella (I)