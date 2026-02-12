McKennie show nella Juve, Kelly lo esalta: "La costanza delle sue prestazioni è incredibile"

"La differenza principale tra Premier League e Serie A direi che è tattica". Parla così Lloyd Kelly, difensore inglese approdato alla Juventus dopo le esperienze con Bournemouth e Newcastle. "Da difensore - sottolinea il classe '98 a CBS Sports Golazo -, la Serie A è famosa per la mentalità difensiva e per i grandi difensori che hanno giocato qui in passato. La Premier League, invece, è probabilmente il campionato più veloce e fisico dal punto di vista del ritmo di gioco. Ma tatticamente la Serie A è sicuramente ai massimi livelli".

Parlando in maniera più specifica della Juventus, Kelly descrive così il peso della maglia bianconera: "Quando sono arrivato conoscevo già l’importanza del club. All’inizio ci vuole tempo per ambientarsi e concentrarsi sulle prestazioni. Quando giochi qui devi vivere e respirare questa maglia. È quello che significa giocare per la Juventus".

Quanto è importante McKennie per la squadra? Risponde così Kelly in merito ad uno degli uomini più in forma della squadra di Spalletti: "La costanza delle sue prestazioni è incredibile, indipendentemente da quello che succede fuori dal campo. La sua mentalità è sempre la stessa, in allenamento e in partita. È un giocatore su cui puoi sempre contare. Ha giocato in tanti ruoli diversi e dà sempre il massimo per la squadra".