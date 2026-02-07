Piove sul bagnato per Conte: il Napoli perde anche McTominay sostituito nell'intervallo
Dire che piove sul bagnato per il Napoli è riduttivo. Nell'intervallo del match contro il Genoa il tecnico Antonio Conte ha dovuto rinunciare anche a Scott McTominay. Lo scozzese ha avvertito un fastidio al gluteo nel corso della prima frazione di gara, motivo per cui il mister dei partenopei lo ha lasciato negli spogliatoi schierando Giovane nella seconda frazione di gara.
