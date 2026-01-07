Napoli, Mc Tominay: "Conte all'intervallo ci ha spronati"
Il Napoli ha appena pareggiato la propria battaglia contro l'Hellas Verona in rimonta.
A caldo, i microfoni di DAZN intervistano Scott Mc Tominay, autore del primo gol azzurro.
Queste le sue parole:
"Conte all'intervallo ci ha detto di cercare di essere più aggressivi per essere più pericolosi. Siamo andati vicini a vincerla, ma non è bastato".
