McTominay: "Vivere a Napoli è un po' surreale. A Manchester quasi non mi riconoscono"

“Per me è ancora un po’ surreale”. Scott McTominay non si è ancora abituato del tutto alla vita in quel di Napoli, e lo ha raccontato nell’intervista rilasciata ai canali ufficiali della UEFA: “A Manchester potevo girare dove volevo e le persone quasi non mi riconoscevano... cioè sì, ma non come succede qui a Napoli. Quindi mi sto ancora abituando. È molto, molto diverso.

A Napoli ti danno tutti tantissimo aiuto e supporto. C’è un grande senso di famiglia: gli chef, i tassisti, le persone del club. È davvero bello questo senso di famiglia è qualcosa con cui sono cresciuto fin da bambino e che apprezzo molto".

Hai fatto parlare anche fuori dal campo per il tuo stile nell'abbigliamento, da dove nasce l’amore per l’eleganza italiana?

"Mi piace lo stile classico italiano, lo trovo bellissimo e senza tempo. Vestirmi bene mi fa sentire bene e mi piace che qui tutti vestano in modo elegante, senza troppi marchi in vista. Mi ha sorpreso finire sulle prime pagine inglesi - quando sono stato a Wimbledon la scorsa estate - forse il completo era un po’ troppo per l’occasione, ma quello è il mio stile!".