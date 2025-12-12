Meglio il Lecce, ma manca la stoccata. E il Pisa crea poco o nulla: 0-0 all'intervallo

Dopo 45 minuti è ancora 0-0 al Via del Mare nell'anticipo della quindicesima giornata di Serie A tra Lecce e Pisa.

Lecce sfortunato, ma pericoloso

L'avvio di partita è sfortunato per il Lecce. Nove minuti, poco meno, e Di Francesco riceve una brutta notizia: problema muscolare per Berisha, fuori in barella quasi in lacrime, e cambio obbligato, dentro Kaba al suo posto. Ciononostante i salentini si fanno preferire al Pisa. Con un primo tempo in crescita e Coulibaly tra i più pericolosi, prima con un tiro a giro e poi con una bella palla per Sottil che trova a sua volta Pierotti che a porta sguarnita spara centrale.

Non arrivala stoccata

In generale, il baricentro del Lecce resta alto, quello del Pisa va abbassandosi. E va da sé che comincia a giocarsi di più nella metà campo difensiva toscana. Ma è lì, negli ultimi metri di campo, che a Camarda e compagni manca qualcosa. Prova ad accendersi Sottil, che sfida tutta la difesa sul finire di frazione, ma non guadagna più di un calcio d'angolo. Il Lecce cerca la stoccata vincente, ma non la trova. Il Pisa dovrà cambiare atteggiamento.