Roma, Gasperini: "Tutt'altro che una partita scontata, ma abbiamo giocato da squadra"

La Roma regola il Celtic nel primo tempo. La formazione giallorossa ha superato gli scozzesi per 3-0 grazie alle reti siglate Ferguson in seguito all'autorete iniziale di Scales. Tre punti importanti che permettono al club della capitale di avvicinarsi alle prime otto della classifica e continuare a sperare in una qualificazione diretta agli ottavi di finale senza passare dai playoff. Al termine della sfida del Celtic Park il tecnico Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club:

"Nel primo tempo soprattutto abbiamo giocato con qualità - riporta Vocegiallorossa.it - abbiamo fatto tre bei gol e soprattutto con continuità di azione. Tanti giocatori, Pisillii, Rensch... stanno entrando nella mentalità. Sì, è stata una bella occasione per loro, sono stati bravi tutti. Abbiamo già giocato con El Aynaoui anche se adesso ci dispiace perderlo. Era un'occasione importante e una partita che contava perché se perdi questo tipo di partita, poi dopo si complicava un po' tutto.

Era tutt'altro una partita scontata, perché questo era un ambiente bellissimo, ma anche molto difficile. Era un stadio stupendo, con una squadra che arrivava da una serie di risultati. E avere giocato come squadra, e anche con questi ragazzi che abbiamo detto, è un bel risultato per tutti".