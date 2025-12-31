Torino, per Marianucci serve una contromossa: assalto subito o andrà a Cremona

La trattativa tra il Napoli e la Cremonese per il trasferimento di Luca Marianucci alla corte di Davide Nicola sta entrando nella fase finale. Il club grigiorosso è pronto ad accogliere il difensore con la formula del prestito secco, soluzione gradita anche alla dirigenza campana per mantenere il controllo sul cartellino del giocatore.

In questo scenario, il Torino non è ancora ufficialmente fuori dai giochi, ma il margine di manovra è ridottissimo. Per tentare il controsorpasso, il direttore sportivo granata Petrachi dovrà giocare una carta diversa: convincere De Laurentiis a inserire un’opzione per l’acquisto a titolo definitivo. La sfida per Petrachi è contro il tempo. Mentre il Torino cerca di negoziare una formula che preveda il diritto di riscatto, la Cremonese ha già raggiunto un accordo di massima con il Napoli sulla base del prestito. Se i granata vorranno davvero cambiare l'inerzia dell'affare, dovranno agire con estrema rapidità prima che arrivi il via libera definitivo per il trasferimento a Cremona.

Un aiuto al ds, sottolinea Tuttosport, potrebbe arrivare da Urbano Cairo: il patron gode di un rapporto privilegiato con De Laurentiis, avendo chiuso tanti affari sull'asse granata-azzurro negli ultimi anni. Basti pensare che in estate sono state tre le operazioni che i due patron hanno chiuso: il trasferimento di Milinkovic Savic al Napoli e i passaggi di Ngonge e Simeone in granata.