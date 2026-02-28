Messaggio a chi credeva allo Scudetto? Allegri: "Se dai il massimo e arrivi 2° ben venga"

A dieci punti dall'Inter con dodici partite da giocare, tra cui il derby, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri continua a ribadire un concetto: il campionato non è chiuso, ma la priorità dei rossoneri è quella di tornare in Champions League. Lo ha detto anche oggi nella conferenza stampa alla vigilia del match contro la Cremonese, un match che per l'allenatore livornese rappresenta una delle 12 finali per provare a fare più punti possibili.

"La stagione non finisce oggi: rimaniamo concentrati sull'andare a prendere il nostro obiettivo principale". Lo ripete come una sorta di mantra Allegri, che ha poi mandato un messaggio anche a quei tifosi che credevano allo Scudetto: "Quando alleni o giochi nel Milan devi avere l'ambizione di avere il massimo. Se poi il massimo è un primo posto ben venga, se è un secondo ben venga e così via. Vuol dire che hai fatto il massimo. Il campionato lo vince sempre la migliore dell'annata. In questo momento l'Inter è la migliore, ha dieci punti di vantaggio. Credo che per un club come il Milan sia molto importante giocare la Champions: arrivare a marzo dentro le competizioni è un risultato molto importante. Quello è il primo obiettivo che deve avere una grande squadra. Noi dobbiamo lavorare per far sì che l'anno prossimo a marzo siamo in questa situazione, ma non solo in campionato".

