Milan e Allegri 'insieme per la vita' come Sal Da Vinci? Lui scherza: "Mi piace quella canzone"

Non solo temi di campo, ma si parla anche di futuro nella conferenza stampa che Massimiliano Allegri ha fatto alla vigilia della sfida di campionato tra il Milan e la Cremonese, in programma allo Zini nel lunch match delle 12:30 della 27^ giornata di Serie A. "Prima o poi dovevamo scivolare" ha detto Allegri, reduce da una sola vittoria nelle ultime tre e dal ko interno contro il Parma che ha compromesso la corsa allo scudetto, che però ha anche aggiunto: "Ora bisogna ricominciare a correre e tornare alla vittoria".

Sugli scenari futuri il tecnico livornese non si è però voluto esprimere, ribadendo la sua totale concentrazione sul Milan: "Con la società c'è assoluta sintonia, poi è normale non vederla ugualmente su alcune cose. Io sono molto contento di essere tornato al Milan e di avere iniziato un lavoro con un gruppo di ragazzi meraviglioso. A marzo siamo messi abbastanza bene, ora vedremo se saremo bravi a rimanere lì".

Sempre relativo al suo futuro c'è anche il simpatico intreccio con Sanremo, in particolare con la canzone già diventata tormentone di Sal Da Vinci, che dice 'saremo io e te, per sempre, legati per la vita'. "Mi piace quella canzione" ha detto scherzando il tecnico, poi ha aggiunto: "Basta vedere che in 20 anni di Serie A ne ho fatti 8 alla Juve, questo è il quinto anno al Milan. È nel mio DNA non andare da una parte all'altra, almeno fino ad ora. Noi siamo strettamente legati ai risultati: si può fare un percorso importante anche al Milan, la società ha un progetto importante, ovvero quello di tornare a giocare la Champions League e poi tornare a cercare di vincere".