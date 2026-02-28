Milan, Allegri spegne le polemiche sul gol di Troilo: "Non si perdono le partite per un episodio"

Ha fatto e sta facendo ancora discutere la rete siglata una settimana fa da Troilo che ha condannato il Milan in casa contro il Parma, a maggior ragione dopo la gara di ieri tra Cagliari e gli stessi ducali, dove Valente ha fatto a Caprile un blocco identico a quello fatto a Maignan giudicato regolare, ma che ieri è stato invece fischiato, mettendo nuovamente la lente sulla mancanza di uniformità di giudizio che ormai sta caratterizzando la stagione.

Sull'episodio è tornato anche Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Nelle ultime 3-4 settimane abbiamo spesso parlato di arbitri e Var. L'indicazione mia è quella che noi squadra dobbiamo pensare a noi, perché non si perde la partita di un episodio; non voglio avere l'alibi del gol, non gol, fallo o non fallo.. L'episodio non deve condizionare la partita, ma bisogna essere bravi a gestire gli imprevisti".

Poi il tecnico rossonero si è espresso anche sulle nuove modifiche sul VAR: "E' un bel segnale. Dimostra che cercano di migliorare la situazione e sfruttare al meglio lo strumento VAR. Ci sono pro e contro per la chiamata. Va studiata, non è che possiamo fare cose buttate lì. Le cose vanno fatte quando le proviamo, non è che quando le hai messe poi torni indietro".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa completa.